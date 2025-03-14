توضيح من وزارة التربية حول امتحانات التوجيهي

وأكدت مديرة التربية الدكتورة بسمة فريحات أهمية استضافة هذه اللقاءات التي تعكس اهتمام وتوجيهات وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء في الميدان التربوي والقدرة على التعامل مع خطط العمل التربوية وتوجيه الطلبة بالشكل الصحيح.
وتحدث مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي والتعليم الدكتور فيصل الهواري، عن المسار الأكاديمي لطلبة الصف (11)، حيث يدرس الطلبة مواد الثقافة العامة المشتركة وهي العربي والإنجليزي والتربية الإسلامية وتاريخ الأردن، مشيرًَا إلى أنه يحق للطالب التقدم لامتحان الثانوية العامة بهذه المواد بعد النجاح فيها مدرسياً، أما في الصف 12 فتختلف المواد التي يدرسها الطالب حسب الحقول والتخصصات الجامعية التي يرغب في الالتحاق بها، والتي تتضمن 6 حقول (3 علمية و 3 علوم إنسانية).
ولفت إلى ضرورة التنسيق بين الخيارات الأكاديمية المتاحة وعدد الطلبة في الشعب، مبيناً الحالات التي تمكن الطلبة من التنقل بين الحقول الأكاديمية المختلفة بما ينسجم مع رغبتهم الأكاديمية.
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