جامعات تعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق

الوكيل الإخباري- واصلت عدد من الجامعات اليوم الاثنين، جهودها في تطوير التعليم العالي من خلال استحداث تخصصات جديدة، وتنظيم فعاليات علمية وتدريبية وتنظيم مبادرات تهدف إلى تعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي.

اضافة اعلان



ففي جامعة البلقاء التطبيقية جرى استحداث تخصصين هندسيين جديدين في كلية الهندسة التكنولوجية، على مستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026 وهما هندسة الطيران /بكالوريوس وإنترنت الأشياء /دبلوم متوسط.



وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير التعليم الهندسي والتقني، وتعزيز دور الجامعة في تزويد السوقين المحلي والإقليمي بكفاءات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.



ويهدف استحداث تخصص هندسة الطيران، إلى إعداد مهندسين يمتلكون المهارات اللازمة لتصميم وصيانة أنظمة الطيران الحديثة، والعمل بكفاءة في قطاعات الطيران المدني والعسكري.



ويجمع تخصص إنترنت الأشياء بين البرمجة والاتصالات والإلكترونيات، ويركز على تطوير أنظمة ذكية متصلة تُستخدم في المدن الذكية والمصانع، إضافة إلى المجالات الطبية والزراعية، ويأتي ضمن توجه الجامعة نحو تعزيز التعليم التطبيقي والمهني.



وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العجلوني، أن اعتماد هذه التخصصات يأتي في إطار خطة الجامعة لتحديث برامجها الأكاديمية وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، موضحًا أنها بُنيت على دراسات تحليلية دقيقة لاحتياجات السوق المحلي والإقليمي.



من جهتها احتفلت الجامعة الأردنية بتخريج الطلبة المشاركين في الدبلومات التدريبية ودورة إدارة العقود الهندسية والتحكيم التجاري، التي نظّمها مركز الاستشارات والتدريب بالجامعة.



وأعلن رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات خلال الحفل حصول "الأردنيّة" على موافقة مجلس التعليم العالي على إنشاء كلية تقنية يكون نواتها مركز الاستشارات والتدريب.



وقال عبيدات إنّ المركز يقدّم برامج تدريبية تراعي التطورات المتسارعة في عالم المعرفة والتكنولوجيا، وتلبّي احتياجات المجتمع على المستويين الفردي والمؤسسي، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاج، ورفد المجتمع المحليّ والعربيّ والإقليميّ بالمعرفة العلمية والخبرات العملية والتقنية، وزيادة التنافسية في سوق العمل.



من جانبه، قال مدير المركز الدكتور محمد المعاقبة إن المركز قدّم دبلومات وبرامج مستحدَثة تلبّي احتياجات السوق الأردنية والعربية، منها برامج للمضيفين الجويين، ودورات في التعليم التجاري والهندسي، والوساطة، وتأهيل الخبراء للمحاكم، ودبلومات تقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وفنّيّي الأسنان والمختبرات.



وبلغ عدد الخريجين في دبلومات هندسة سيارات الهايبرد، وإدارة الأعمال، والإدارة في المؤسسات الصحية، 33 طالبًا وطالبةً، بمعدل 300 ساعة تدريبية لكل برنامج، فيما بلغ عدد المشاركين في دورة إدارة العقود الهندسية والتحكيم التجاري 44 طالبًا وطالبةً، بواقع 100 ساعة تدريبية لكل دورة.



كما نظمت كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر التقني Grand Tech 2025) بمشاركة واسعة من الطلبة والمهتمين في مجال التكنولوجيا والريادة لبحث أحدث الابتكارات في عالم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.



وأكد عميد كلية الهندسة الدكتور حسن كتخدا أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التي تسهم في تمكين الطلبة وتوسيع آفاقهم العلمية والبحثية، مشددًا على أن الكلية تُعد رائدة في دعم العمل الطلابي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة، انطلاقًا من حرصها على تعزيز روح الريادة والابتكار لدى الطلبة.



وتناول المؤتمر محاور حول الذكاء الاصطناعي في الطب، واسهاماته في تحسين التشخيص والعلاج وخدمات الرعاية الصحية المستقبلية، والنماذج اللغوية الضخمة ودورها في إحداث التغيير عبر القطاعات المختلفة وابراز التحديات المصاحبة لها، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز حماية البيانات والتصدي للهجمات الرقمية.



وبدعوة من قسم جراحة الانف والأذن والحنجرة في مستشفى سانت لوك الجامعي في ولاية بنسلفانيا الأميركية، ألقى استشاري اول جراحات الانف والاذن والحنجرة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور مهند القضاة محاضرة حول الطرق الآمنة لجراحة الجيوب الانفية وقاع الجمجمة بالمنظار.



وتناول القضاة في محاضرته التحديات الجراحية وطرق التعامل معها للحصول على نتائج جراحية مرضية للمرضى، وتقليل نسب حدوث المضاعفات الطبية، وعرض نتائج أبحاث سريرية منشورة في مجلات عالمية متخصصة التي أجراها في الأردن.



من جهتها اختتمت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، مسابقة مملكة السايبر بنسختها الأولى، والموجهة لطلبة المدارس الأردنية من الصف التاسع ولغاية التوجيهي.