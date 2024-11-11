جلالة الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة بالرياض

وتنعقد اليوم الاثنين قمة عربية إسلامية غير عادية في الرياض لبحث جميع الملفات الساخنة على مستوى الإقليم وعلى رأسها حرب لبنان وحرب غزة ، وبحث سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار .
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