جلالة الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة بالرياض

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم إلى موقع انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية .



وتنعقد اليوم الاثنين قمة عربية إسلامية غير عادية في الرياض لبحث جميع الملفات الساخنة على مستوى الإقليم وعلى رأسها حرب لبنان وحرب غزة ، وبحث سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار .

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