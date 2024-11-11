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جلالة الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة بالرياض

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 11-11-2024 12:40 م

الوكيل الإخباري-    وصل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم إلى موقع انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية .

وتنعقد اليوم الاثنين قمة عربية إسلامية غير عادية في الرياض لبحث جميع الملفات الساخنة على مستوى الإقليم وعلى رأسها حرب لبنان وحرب غزة ، وبحث سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار .

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