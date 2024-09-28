جمعية الحوار الديمقراطي تشيد بخطاب الملك في الأمم المتحدة

وثمنت في بيان، مواقف جلالته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة كشف وتفكيك زيف الذرائع الإسرائيلية المزورة، وإدانة جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.
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