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جمعية الحوار الديمقراطي تشيد بخطاب الملك في الأمم المتحدة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
السبت، 28-09-2024 06:53 م

الوكيل الإخباري-   أشادت جمعية الحوار الديمقراطي الوطني، اليوم السبت، بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وثمنت في بيان، مواقف جلالته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة كشف وتفكيك زيف الذرائع الإسرائيلية المزورة، وإدانة جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

 
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