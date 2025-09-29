جهود أردنية مكثّفة لإعادة ممر المساعدات لغزة بعد إيقافه بسبب حادثة المعبر

وأكد الشبلي ، الاثنين، أن حادثة المعبر عرقلت استمرار الممر الإغاثي، سيما وأن مستودعات الهيئة تحوي حمولة أزيد من ألف شاحنة جاهزة لإرسالها إلى القطاع ريثما يعاد افتتاحه من الجانب الآخر.
وأوقفت إسرائيل إدخال المساعدات من الأردن، في 18 أيلول، بعد حادثة إطلاق نار أدت إلى مقتل عسكريين إسرائيليين، عند جسر الملك حسين (معبر الكرامة) من الجانب الآخر.
