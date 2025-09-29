جهود أردنية مكثّفة لإعادة ممر المساعدات لغزة بعد إيقافه بسبب حادثة المعبر

الوكيل الإخباري- قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د.حسين الشبلي إن الجهود الأردنية السياسية والدبلوماسية والتنسيقية، مستمرة لإعادة إرسال المساعدات الإنسانية الأردنية من خلال تفعيل الممر الإغاثي الأردني إلى قطاع غزة، بعد توقفه بسبب حادثة المعبر.

وأكد الشبلي ، الاثنين، أن حادثة المعبر عرقلت استمرار الممر الإغاثي، سيما وأن مستودعات الهيئة تحوي حمولة أزيد من ألف شاحنة جاهزة لإرسالها إلى القطاع ريثما يعاد افتتاحه من الجانب الآخر.