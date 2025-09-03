حجازين يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة في البترا ووادي رم

الوكيل الإخباري- رأس وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة في البترا ووادي رم.

وأكد حجازين، خلال الاجتماع بحضور السفير الإيطالي في عمان لوتشيانو بيتزوتي، وبمشاركة رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي المجالي، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وجامعة فلورانس إلى جانب ممثلين عن دائرة الآثار العامة ومحمية البترا الأثرية ومكتب اليونسكو في عمان، فضلاً عن عدد من المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة، الدور المهم الذي تقوم به منظمة اليونسكو في دعم وصون مواقع التراث العالمي، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لتمويل المشروع.



ويهدف المشروع إلى ضمان الحفاظ المستدام لموقعي البترا ووادي رم المدرجين على قائمة التراث العالمي، عبر تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في جهود الحفظ، وتمكينها من تطوير قدراتها في مجالي السياحة والتراث الثقافي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل من خلال مبادرات يقودها المجتمع المحلي، وبما يتوافق مع مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة.



وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية، لضمان تنفيذ أنشطة المشروع وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال السياحة المستدامة وحماية التراث.



ولفتوا إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا في توظيف الشراكات الدولية لخدمة التنمية المحلية، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رائدة تحافظ على إرثها الثقافي والطبيعي للأجيال المقبلة.