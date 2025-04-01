حركة سياحية نشطة في البترا خلال العيد

وأوضحت سلطة إقليم البترا في تقريرها، أن أعداد السياح شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترة العيد، حيث بلغ عدد زوار المدينة الوردية خلال أول يومين 7777 زائرًا من الجنسيات كافة، منهم 3453 زائرًا أجنبيًا، و314 زائرًا عربيًا، و1459 من الأجانب المقيمين في المملكة، بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين نحو 2551 زائرًا.
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