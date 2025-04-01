حركة سياحية نشطة في البترا خلال العيد

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة البترا الأثرية إقبالًا ملحوظًا من الزوار خلال أول وثاني أيام عيد الفطر السعيد، ويتزامن هذا النشاط مع عودة الطيران منخفض التكاليف للعمل، والذي لعب دورًا أساسيًا في جذب السياح من الدول الأوروبية.

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