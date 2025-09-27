السبت 2025-09-27 04:09 م
 

حسان: الأردنيون يقفون مع الشعب الفلسطيني.. ونحن نسجل بطولاتنا بهدوء

رئيس الوزراء من جلسة مجلس الوزارء في العقبة.
السبت، 27-09-2025 02:16 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء، جعفر حسان، السبت، إن الأردن بقيادة جلالة الملك كان في مقدمة الجهود الدبلوماسية والسياسية على الساحة الدولية لرفع الظلم عن الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضاف حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في العقبة: "شاهدنا خلال الأسابيع والأشهر الماضية تكثيفًا للجهود الدبلوماسية الأردنيَّة، وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، الذي نتج عنه اعتراف دولي تاريخي وواسع بالدولة الفلسطينية".

وبيّن أن "قوة الأردن أساس منعتنا الوطنية، ولا شيء يعلو على ذلك، ولن نسمح لشيء أن يمسّ بذلك".

وعن القضية الفلسطينية، قال: "مضت عقود، ولا يزال الشعب الفلسطيني الشقيق ثابتًا صامدًا على أرضه، وصبره لا ينفد؛ فهم أصحاب حق، وهو حقٌّ لا يضيع، وكلُّ أردني يقف مع هذا الشعب الصَّامد، ونحنُ نسجِّلُ بطولاتنا بهدوء لأنها واجب".

وأردف يقول: "نرى اليوم مستويات من الدعم الدولي والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، والتعاطف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فيما نرى في نفس الوقت إسرائيل تواجه عزلة ورفضًا واسعًا لسياساتها المتطرفة المتوحشة، وستواجه المزيد من العزلة والمواجهة الدولية في نهج سياساتها الإبادية".

وأتبع يقول: "كلُّ طبيب وممرِّض وممرِّضة يعمل تحت القصف المتواصل في مستشفياتنا الميدانيَّة في غزَّة حتى يُنقذ حياة طفل، وكلُّ سائق شاحنة تحمل المساعدات الإغاثيَّة يقطع الجسر ويواجه هجمات المستوطنين ليوصل المساعدات لشعب غزَّة، وكلُّ طيَّار في سلاح الجوّ يطير فوق غزَّة لإنزال المساعدات لأهلها بعد أن مُنِعتْ عنها جميع المنافذ.. هؤلاء هم أبناء الوطن الذين يستحقُّون كلَّ احترام وتقدير، وهؤلاء هم أبطالنا الذين يجب أن نفتخر ونحتفي بهم كلَّ يوم، وكما يؤكِّد جلالة سيِّدنا دائمًا".

وختم: "في المشهد الإقليمي، وفي هذه المنطقة المُتقلِّبة، تتجلَّى دائمًا صورة الأردن دولةً طموحةً، متفائلةً، واثقة بمستقبلها، قوية بقيادتها الحكيمة، ومجتمعها المُتماسك، ومؤسَّساتها الراسخة، وتماسُك نسيجها الوطني".
 
 
