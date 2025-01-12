حسان يستقبل أمين سر حاضرة دولة الفاتيكان

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان نيافة الكاردينال بيترو بارولين، الذي يزور الأردن مبعوثاً خاصاً من قداسة البابا فرانسيس للمشاركة في تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح في موقع المغطس. اضافة اعلان





وخلال اللقاء، الذي حضرته وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، والوفد المرافق لنيافة الكاردينال، جرى بحث العلاقات المتميزة التي تجمع الأردن والفاتيكان وسبل تعزيزها.



كما تم التطرق إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية تحقيق السلام والاستقرار، إضافة إلى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.



وأكّد رئيس الوزراء أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يبذل كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.



من جهته، أشاد الكاردينال بارولين بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن جلالته يمثل صوت الحكمة والاعتدال في مواجهة التحديات.



كما تم التطرق إلى التحضيرات لإقامة المعرض الأردني في حاضرة الفاتيكان، والذي سيستمر طوال شهر شباط المقبل تحت شعار "الأردن فجر المسيحية" حيث يُعد المعرض الأول من نوعه في الفاتيكان، ويتميز بمعروضات تُبرز مكانة الأردن كمركز انطلاق الديانة المسيحية.