حملة أمنيّة تسفر عن ضبط 3 مهربين و 13 مركبة جنوب المملكة

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الحملة والمداهمات المرافقة لها أفضت لإلقاء القبض على ثلاثة مهربين وبحوزتهم كميات من المواد المعدة للتهريب وجرى خلال الحملة كذلك ضبط 13 مركبة غير مرخصة ومعظمها لا تحمل لوحات أرقام تستخدم لغايات التهريب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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