الثلاثاء 2025-04-22 01:58 م
 

حملة أمنيّة تسفر عن ضبط 3 مهربين و 13 مركبة جنوب المملكة

جانب من ضبط المركبات المعدة للتهريب
جانب من ضبط المركبات المعدة للتهريب
 
الثلاثاء، 22-04-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قيادة أمن إقليم الجنوب /مديرية شرطة العقبة وقوّات الدرك والأجهزة الأمنيّة وبالتنسيق مع مكافحة التهريب الجمركي نفّذوا أمس حملة أمنيّة موسعة على المهربين ضمن محافظة العقبة .اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الحملة والمداهمات المرافقة لها أفضت لإلقاء القبض على ثلاثة مهربين وبحوزتهم كميات من المواد المعدة للتهريب وجرى خلال الحملة كذلك ضبط 13 مركبة غير مرخصة ومعظمها لا تحمل  لوحات أرقام تستخدم لغايات التهريب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
 
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