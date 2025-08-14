حملة وطنية للتبرع بالدم بدعم من بلدية الزرقاء وبنك الدم الإقليمي

07:23 م

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية الزرقاء بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي في الزرقاء، اليوم الخميس، حملة وطنية شاملة للتبرع بالدم، تحت شعار "شريان الوطن النابض"، وذلك بحضور رئيس لجنة البلدية المهندس خالد الخشمان، وعدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من مؤسسات حكومية وهيئات تطوعية، إلى جانب مواطنين من مختلف الفئات العمرية، فضلا عن موظفي البلدية.





وهدفت الحملة إلى تأمين وحدات دم كافية للمحتاجين من المرضى، ودعم المستشفيات والمراكز الطبية بما يلزمها من مختلف فصائل الدم، تعزيزًا لروح التضامن والتكافل الإنساني التي يتميز بها المجتمع الأردني.



وقال المهندس الخشمان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المبادرة تأتي ترجمة لرسالة البلدية في خدمة الوطن وأبنائه، ومد يد العون للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم واجب وطني وإنساني قبل أن يكون عملاً تطوعيًا، إذ أن "قطرة دم قد تصنع حياة وتعيد الأمل لمن ينتظر".



وأضاف، أن بلدية الزرقاء على استعداد دائم لتنظيم مبادرات وفعاليات تعزز الانتماء الوطني وتخدم أبناء المحافظة، مبينًا أن الحملة شهدت إقبالاً لافتًا ومشاركة فاعلة من مواطنين وموظفين ومتطوعين، ما يعكس وعي المجتمع بأهمية إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية.



وبين الخشمان، أن الحملة لم تقتصر على موظفي البلدية، بل كانت دعوة مفتوحة لجميع أبناء الزرقاء من مختلف القطاعات، من عمال وطلبة وموظفي مؤسسات، للمساهمة في هذا العمل النبيل، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم له فوائد صحية مثبتة، إضافة إلى أجره الكبير عند الله تعالى.



وختم الخشمان حديثه بالدعوة إلى استمرار تنظيم مثل هذه الحملات النوعية، مؤكدًا أن وحدات الدم المتبرع بها اليوم ستنقذ حياة العديد من المرضى وتعيد البسمة إلى وجوه أسرهم، ومشيدًا بكرم وعطاء الأردنيين الذين لا يترددون في تلبية نداء الواجب.

