دعوات لترشيد السلوك الشرائي وعدم التهافت على الأسواق قبل رمضان

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى عدم التهافت على الشراء استعدادا لشهر رمضان المبارك، إذ إن كل السلع الغذائية متوافرة بكميات كبيرة وخيارات متعددة من السلعة ذاتها في مختلف المحلات التجارية المنتشرة في المناطق كافة.

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وأكدت الوزارة في بيان، الأحد، أهمية الشراء حسب الاحتياجات بشكل لا يؤدي للتهافت على الشراء ورفع الطلب على السلع الغذائية بدون مبرر.