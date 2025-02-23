دعوات لترشيد السلوك الشرائي وعدم التهافت على الأسواق قبل رمضان

وأكدت الوزارة في بيان، الأحد، أهمية الشراء حسب الاحتياجات بشكل لا يؤدي للتهافت على الشراء ورفع الطلب على السلع الغذائية بدون مبرر.
من جانبها، دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إلى تعديل السلوك الشرائي والاستهلاكي خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن سلوك البعض أحيانا يتسم بالإسراف.
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