دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي في عجلون

الوكيل الإخباري- دعا عدد من المهتمين بالشأن السياحي وأبناء محافظة عجلون إلى ضرورة استثمار الميزات الطبيعية والبيئية والتاريخية التي تزخر بها المحافظة، والعمل على تطويرها بما يسهم في تعزيز مكانتها على الخارطة السياحية الوطنية.

اضافة اعلان



وقال صاحب منتجع سياحي في راجب، فهيم الصمادي، إن عجلون تمتلك مقومات فريدة، من غابات حرجية كثيفة ومواقع أثرية مثل قلعة عجلون، إضافة إلى مسارات سياحية بيئية والتلفريك، ومناخ معتدل على مدار العام، مؤكدا أن هذه الإمكانات، إذا ما استثمرت بالشكل الأمثل، ستوفر فرص عمل للشباب وتدعم الاقتصاد المحلي.



وبينت عضو جمعية نسمة شوق السياحية، نادية محمد، أهمية الترويج الإلكتروني عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها، مؤكدة أن عجلون قادرة على أن تكون وجهة سياحية متميزة إذا توفرت الإرادة والتخطيط السليم.



وطالب عضو جمعية البيئة الأردنية، المحامي نبيل الصمادي، الجهات المعنية بزيادة الاستثمار في البنية التحتية السياحية من طرق ومرافق وخدمات، وتشجيع المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، وإقامة فعاليات ومهرجانات تروج لعجلون كمقصد سياحي مميز.



وقال مدير سياحة عجلون، فراس الخطاطبة، إن المحافظة شهدت خلال الموسم السياحي الحالي انتعاشا ملحوظا في الحركة السياحية، حيث توافدت أعداد كبيرة من الزوار من داخل الأردن وخارجه للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل والتراث الثقافي الغني الذي تزخر به المحافظة، خاصة من الزوار القادمين من دول الخليج العربي، حيث أصبحت وجهة مفضلة لمن يبحثون عن الأجواء الطبيعية والمناخ المعتدل بعيدا عن حر الصيف.



وأضاف أن المحافظة تتميز بكونها واحدة من أجمل المناطق الجبلية الخضراء في الأردن، وتعد مقصدا رئيسيا للسياحة البيئية والريفية، حيث يزور السياح غابات عجلون الطبيعية التي تتيح مسارات للمشي والتخييم، والقلعة، ومواقع الحج المسيحي الديني التاريخي، ومحمية غابات عجلون التي تعد مثالا على السياحة المستدامة، وقرية المغامرة، وتلفريك عجلون، داعيا المستثمرين وأصحاب المبادرات إلى استغلال هذا الزخم السياحي بتطوير مشاريع سياحية صغيرة تساهم في تنمية المجتمع المحلي وتعزز الاقتصاد الأخضر.