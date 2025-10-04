السبت 2025-10-04 07:33 م
 

"عُمان عبر العصور".. ندوة ضمن معرض عمان الدولي للكتاب

السبت، 04-10-2025 06:45 م

الوكيل الإخباري-   سلطت ندوة عقدت مساء أمس الجمعة، الضوء على الجذور الحضارية العميقة للسلطنة، وإسهامها البارز في مسيرة الحضارة الإنسانية، قدمها المفكر العماني سيف المسكري.

وقال المسكري ضمن البرنامج الثقافي "سلطنة عمان ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب" في ندوة حملت عنوان "عمان عبر العصور: تاريخ الحضارة والتواصل"، وأدارها حسن المطروشي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية، إن عمان عرفت منذ 5000 عام، وأن المهتمين يمكنهم استكشاف تاريخها في سجلات ملوك سومر وأكاد، وأسفار العهد القديم، والنقوش اليمنية القديمة، والكتابات الكلاسيكية، مشيرا الى أن عمان عرفت تاريخيا بأسماء مثل: ماجان، كادي، ومزون.


وأشار الى إسهامات عُمان في مجالات متعددة، أبرزها الإنتاج الفكري، إذ قدمت رموزا خالدة مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي، واضع علم العروض وصاحب معجم "العين"، والفقيه جابر بن زيد الأزدي، ومدونات ضخمة مثل "قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة" لجميل بن خميس السعدي، الذي قارب 91 مجلدا.

 
 
