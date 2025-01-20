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رئيسة منظمة شركاء الأردن تشارك بأعمال المنتدى العالمي لسيدات الأعمال بالبحرين

رئيسة منظمة شركاء الأردن
رئيسة منظمة شركاء الأردن
الإثنين، 20-01-2025 06:51 م

الوكيل الإخباري-   شاركت رئيسة منظمة شركاء الأردن، ريم بدران، بأعمال المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال الذي استضافته جمعية سيدات الأعمال البحرينية، بالعاصمة المنامة.

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وتحدثت بدران في إحدى جلسات المنتدى والتي تناولت الشراكات بين القطاعين العام و الخاص، مشيرة لتجربة الأردن بهذا الخصوص والتي تجلت بالمجالس المشتركة كوزارة الاستثمار، وغرف التجارة والصناعة، علاوة على مشروعات تم تنفيذها بالتشاركية وتركزت بقطاعات المياه والكهرباء والمطار.


وأشارت بدران في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إلى أنها أكدت خلال الجلسة أهمية التشاركية بين القطاعين، لا سيما في ضوء توجه الدول العربية إلى إيجاد مساحات أوسع وأولوية لتشغيل المواطنين لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص بدلا من المؤسسات الحكومية.

 
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