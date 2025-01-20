رئيسة منظمة شركاء الأردن تشارك بأعمال المنتدى العالمي لسيدات الأعمال بالبحرين

الوكيل الإخباري- شاركت رئيسة منظمة شركاء الأردن، ريم بدران، بأعمال المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال الذي استضافته جمعية سيدات الأعمال البحرينية، بالعاصمة المنامة.

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وتحدثت بدران في إحدى جلسات المنتدى والتي تناولت الشراكات بين القطاعين العام و الخاص، مشيرة لتجربة الأردن بهذا الخصوص والتي تجلت بالمجالس المشتركة كوزارة الاستثمار، وغرف التجارة والصناعة، علاوة على مشروعات تم تنفيذها بالتشاركية وتركزت بقطاعات المياه والكهرباء والمطار.