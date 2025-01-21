 
الثلاثاء 2025-01-21 11:25 ص
 

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يلتقي مع وزير العمل المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الثلاثاء، 21-01-2025 09:57 ص
الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة مع وزير العمل المصري محمد جبران، بالقاهرة، على هامش اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقد حاليا بجمهورية مصر العربية. اضافة اعلان


وحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد، اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء آليات تعزيز العمل النقابي في المنطقة العربية، والنهوض بدور الحركة النقابية العربية، من خلال مظلة عربية واحدة تمثل جميع الاتحادات النقابية العربية، الأمر الذي يوحد الجهود النقابية، ويرتقي بأدوات العمل العربي المشترك. 

وأكد الفناطسة، أن اتحاد العمال يدعم المبادرات التي من شأنها توحيد صف المنظمات النقابية العربية، للاستفادة من الخبرات المشتركة، ومواجهة التحديات التي توجه البلدان العربية سيما القضايا العمالية المستجدة منها، وقضايا البطالة والتشغيل والسياسات الاقتصادية ذات العلاقة. مقدما، التهنئة للوزير جبران، بمناسبة توليه مسؤولية وزارة العمل بعد أن كان رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
 
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