رئيس الديوان الملكي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، الأربعاء، مدرستي حي المطار الثانوية المختلطة واليادودة الثانوية للبنين النموذجيتين اللتين تم تنفيذهما بتوجيهات ملكية في إطار المبادرات الملكية. اضافة اعلان



