الأردن يشارك في معرض "فوود أفريكا" في مصر

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن عبر العديد من الشركات المتخصصة بالصناعات الغذائية في معرض "فوود أفريكا" الذي افتتح الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة ويستمر لغاية 12 كانون الأول الحالي. اضافة اعلان





وزار السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، جناح الأردني في المعرض، مشيدا بالمشاركة الأردنية الفاعلة من نحو 15 شركة أردنية رائدة في مجال الصناعات الغذائية وقطاع التعبئة والتغليف، ما وفر فرصة للتسويق والترويج للمنتجات الأردنية ذات التنافسية والجودة العالية في هذا المجال.



واطلع العضايلة ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، خلال زيارة أجنحة الشركات الأردنية، على منتجاتها المعروضة والفرص التي يوفرها هذا المعرض الحيوي لعقد شراكات مع رجال أعمال وصناعيين وشركات مهتمة بهذا المجال، لا سيما وأن المنتجات الأردنية تحظى بسمعة متميزة نظرا لجودتها ومزاياها التنافسية فضلا عن الأفضلية التي يتمتع بها السوق الأردني والموقع الجغرافي المتميز للمملكة في تسهيل العبور إلى أسواق كبرى في إفريقيا وآسيا وأوروبا.



يشار إلى أن معرض "فوود أفريكا" ينظر له كأحد أكبر المحافل الإقليمية والدولية في مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها.

