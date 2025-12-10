الأربعاء 2025-12-10 12:50 م

نقيب الصيادلة: نخاطب دائرة الجمارك لتنسيق دخول الأدوية مع المسافرين

حقن (NAD+)
حقن (NAD+)
الأربعاء، 10-12-2025 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، الأربعاء، إن حقن NAD+ هي عبارة عن إنزيم موجود في الجسم، وهو من مشتقات B3 وأصبح يُستخدم ضد الشيخوخة، مؤكداً أن مستحضرات NAD+ التي ضبطتها مؤسسة الغذاء والدواء غير مراقبة.

اضافة اعلان


وأضاف الكيلاني ، أن مستحضرات NAD+ لا تُباع في الصيدليات، مشيرا إلى أن حقن هذه المستحضرات من دون إشراف طبي يفعل أمراضا غير ظاهرة أو أمراضا مناعية.


وأوضح نقيب الصيادلة أنه خاطب الجمارك لتنسيق دخول بعض الأدوية مع المسافرين للتأكد من غرض الاستخدام إن كان شخصيًا أو للتوزيع.

 

ونفّذت كوادر التفتيش في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الثلاثاء ٩/١٢/٢٠٢٥ حملة تفتيشية موسعة على قطاع العيادات الطبية ومراكز التجميل في العاصمة عمّان، شملت مسحًا ميدانيًا وجمع بيانات وتوجيه عمليات رقابية نوعية لأهداف محددة. 


وخلال الحملة، تم ضبط وسحب مستحضرات حقن NAD+، إلى جانب حقن أخرى غير مجازة تُستخدم في ممارسات الـBiohacking والحقن الوريدي للمكمّلات الغذائية، وذلك داخل مركز تجميل غير مرخّص وعيادة لعلاج الألم والرعاية التلطيفية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جامعة اليرموك

أخبار محلية بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية

يسص

فن ومشاهير "لا يتحرك".. أحمد سعد يثير قلق جمهور تامر حسني

المحكمة الدستورية

أخبار محلية المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

نقود

خاص بالوكيل توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين

جامعة اليرموك

أخبار محلية عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك

بلا

منوعات 8 حقائق مثيرة عن الأحلام لا يعرفها معظم الناس

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية

بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 105 براءات، 3 منها محلية. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلاما

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من القمح



 






الأكثر مشاهدة