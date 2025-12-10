نقيب الصيادلة: نخاطب دائرة الجمارك لتنسيق دخول الأدوية مع المسافرين

الوكيل الإخباري- قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، الأربعاء، إن حقن NAD+ هي عبارة عن إنزيم موجود في الجسم، وهو من مشتقات B3 وأصبح يُستخدم ضد الشيخوخة، مؤكداً أن مستحضرات NAD+ التي ضبطتها مؤسسة الغذاء والدواء غير مراقبة.

وأضاف الكيلاني ، أن مستحضرات NAD+ لا تُباع في الصيدليات، مشيرا إلى أن حقن هذه المستحضرات من دون إشراف طبي يفعل أمراضا غير ظاهرة أو أمراضا مناعية.



وأوضح نقيب الصيادلة أنه خاطب الجمارك لتنسيق دخول بعض الأدوية مع المسافرين للتأكد من غرض الاستخدام إن كان شخصيًا أو للتوزيع.