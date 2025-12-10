نقيب الصيادلة: نخاطب دائرة الجمارك لتنسيق دخول الأدوية مع المسافرين

وأضاف الكيلاني ، أن مستحضرات NAD+ لا تُباع في الصيدليات، مشيرا إلى أن حقن هذه المستحضرات من دون إشراف طبي يفعل أمراضا غير ظاهرة أو أمراضا مناعية.
وأوضح نقيب الصيادلة أنه خاطب الجمارك لتنسيق دخول بعض الأدوية مع المسافرين للتأكد من غرض الاستخدام إن كان شخصيًا أو للتوزيع.
وخلال الحملة، تم ضبط وسحب مستحضرات حقن NAD+، إلى جانب حقن أخرى غير مجازة تُستخدم في ممارسات الـBiohacking والحقن الوريدي للمكمّلات الغذائية، وذلك داخل مركز تجميل غير مرخّص وعيادة لعلاج الألم والرعاية التلطيفية.
