وزيرة التنمية تلتقي السفير الصيني في عمان لبحث التعاون في عدد من البرامج الاجتماعية

11:27 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756789 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، السفير الصيني في عمان قوه وي، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية. اضافة اعلان





وتناولت بني مصطفى، خلال اللقاء عدد من البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، ومجالات التعاون المشترك في مجال تمكين الفئات الاجتماعية، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة.



كما استعرضت أوجه التعاون في مجال الاطلاع على التجارب المشتركة في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم البرامج التي ينفذها القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني.في مختلف المجالات وفي مجال برامج تمكين المرأة.



وأوضحت أهمية الشراكة في مجال تبادل الخبرات، وأهمية الاطلاع على البرامج المشتركة التي تقدم للفئات المستهدفة بين الجانبين.



من جانبه، أشار السفير الصيني في عمان إلى جهود الوزارة، وإلى السياسات الاجتماعية في الأردن التي شهدت تقدماً خلال السنوات الماضية، والتعاون في العديد من البرامج المنفذة، ومعرباً عن تطلعه إلى التنسيق المشترك والمستمر مستقبلاً.

تم نسخ الرابط





