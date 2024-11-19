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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القبرصي

الحنيطي يستقبل السفير القبرصي
الحنيطي يستقبل السفير القبرصي
الثلاثاء، 19-11-2024 01:14 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، السفير القبرصي في عمّان سيفاج أفيديزيان.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

 
gnews

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