رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً أمريكياً

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين، وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واستمع الوفد الضيف، إلى عرض شامل حول عمليات التحديث والتطوير التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية، في ضوء التحديات والتهديدات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المنطقة.
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