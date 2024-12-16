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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً أمريكياً

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً أمريكياً
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً أمريكياً
الإثنين، 16-12-2024 04:30 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وفداً أمريكياً، برئاسة السيد جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق.

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وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين، وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.


واستمع الوفد الضيف، إلى عرض شامل حول عمليات التحديث والتطوير التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية، في ضوء التحديات والتهديدات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المنطقة.

 
gnews

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