رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً أمريكياً

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وفداً أمريكياً، برئاسة السيد جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق.

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وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين، وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.