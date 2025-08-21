رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الياباني

06:18 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني والوفد المرافق. اضافة اعلان





وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي، مع الضيف سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، خاصة في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الدفاعية، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة والوفد الضيف، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي استعرضت أبرز التحديثات والتطورات التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية، في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والجهود الإنسانية المبذولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن آخر المستجدات الإقليمية والتحديات الأمنية الراهنة.



من جانبه، أكد وزير الدفاع الياباني أهمية مواصلة الشراكة مع القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات العسكرية، لا سيما التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية، ومعرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.



وفي سياق متصل، تابع اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف تمريناً عسكرياً ميدانياً في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، واستمعوا إلى إيجاز عن التمرين الذي نفذته قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، والذي اشتمل على عمليات القتال في المناطق المبنية بمشاركة طائرات عامودية من سلاح الجو الملكي، أظهر المشاركون خلاله حرفية كبيرة في التعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية.



حضر الزيارة والتمرين السفير الياباني والملحق الدفاعي لدى المملكة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

