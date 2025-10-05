الأحد 2025-10-05 06:44 م
 

زراعة إربد تفتح باب التسجيل لمهرجان الرمان والمنتجات الريفية

أرشيفية
 
الأحد، 05-10-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية زراعة محافظة إربد، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بمهرجان الرمان والمنتجات الريفية السنوي الـ 17 ، والذي سيقام خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول الحالي.

ودعت المديرية المزارعين ومنتجي المنتجات الريفية والسيدات الريفيات الراغبين في عرض منتجاتهم، إلى مراجعة "زراعة إربد" أو مديريات الزراعة في الألوية، لتقديم طلبات المشاركة ضمن الموعد المحدد.


وأوضحت أن باب التسجيل سيكون مفتوحا خلال الفترة من 6 إلى 9 تشرين الأول الحالي، ولن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.


وأشارت إلى أن عدد المشاركين سيكون محدودا، وسيقتصر على أبناء محافظة إربد وألويتها فقط، مؤكدة أنه سيتم لاحقا إبلاغ المقبولين بالإجراءات والمواعيد النهائية المتعلقة بالمشاركة في المهرجان.

 
 
