"صحة الأعيان": اتفاقية شراكة مع البنك الدولي لتنفيذ مصنع للأدوية النووية

05:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745171 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، العين ياسين الحسبان، أنه سيتم توقيع اتفاقية شراكة مع البنك الدولي للبدء في تنفيذ مشروع مصنع الأدوية النووية في الأردن. اضافة اعلان





وبيّن العين الحسبان خلال اجتماع عقد اليوم الأحد في مجلس الأعيان، أن مشروع المصنع مقدّم من فريق طبي أردني متخصص برئاسة الدكتور حازم حبوب.



وأضاف، بحضور الفريق الطبي المتخصص، أن موافقة البنك الدولي على تمويل تنفيذ مشروع المصنع، جاءت بعد جهود حثيثة ومتواصلة من قبل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ولجنة الصحة والبيئة والسكان في المجلس.



ولفت العين الحسبان إلى أن جهود المجلس جاءت انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الريادية.

وأوضح أن مجلس الأعيان وبتوجيهات من رئيس المجلس، حريص على تقديم الدعم اللازم لجميع المستثمرين الأردنيين، وتذليل العقبات التي تعترضهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



بدوره أشار الدكتور حبوب وأعضاء الفريق، إلى أن مشروع مصنع الأدوية، هو الأول من نوعه في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، ومنتجاته مخصصة لمعالجة أمراض السرطان المختلفة والتشخيص بالطب النووي.



وقال حبوب، إن الموافقة على تمويله من قبل البنك الدولي، جاءت بعد دراسات ومشاورات استمرت 4 سنوات، مؤكداً أن هذا المشروع من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في مجال الطب في الأردن، تُضاف لتميّز الطب في الأردن منذ عقود، في مختلف المجالات والتخصصات الطبية.

