ضبط حفارة مياه مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كودارها في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع وزارة الداخلية / محافظة البلقاء وكوادر الأمن العام وقوات الدرك ضبطت حفارة مخالفة في منطقة الشونة الجنوبية داخل إحدى المزارع تقوم بحفر بئر مخالف ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة أحكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها فرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة في جميع مناطق المملكة.

وبالتفاصيل بينت سلطة المياه أنه بناء على معلومات من الفرق الميدانية تم تنسيق حملة أمنية وتجهيز الكوادر ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارة وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.