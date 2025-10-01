ضبط حفارة مياه مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

وبالتفاصيل بينت سلطة المياه أنه بناء على معلومات من الفرق الميدانية تم تنسيق حملة أمنية وتجهيز الكوادر ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارة وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.
وأكدت سلطة المياه على أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات، معربة عن شكرها للتعاون البناء من قبل محافظ البلقاء وكوادر المحافظة وشرطة البلقاء والدرك، بإسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم.
