الأربعاء 2025-10-01 11:32 ص
 

ضبط حفارة مياه مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

وزارة المياه
وزارة المياه
 
الأربعاء، 01-10-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كودارها في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع وزارة الداخلية / محافظة البلقاء وكوادر الأمن العام وقوات الدرك ضبطت حفارة مخالفة في منطقة الشونة الجنوبية داخل إحدى المزارع  تقوم بحفر بئر مخالف ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة أحكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها فرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة في جميع مناطق المملكة.

اضافة اعلان


وبالتفاصيل بينت سلطة المياه أنه بناء على معلومات من الفرق الميدانية تم تنسيق حملة أمنية وتجهيز الكوادر ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارة وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.


وأكدت سلطة المياه على أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات، معربة عن شكرها للتعاون البناء من قبل محافظ البلقاء وكوادر المحافظة وشرطة البلقاء والدرك، بإسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يغلق شارع الرشيد الرئيسي للمتجهين شمالا من جنوب غزة

ة

فن ومشاهير لأول مرة.. باميلا الكيك في بطولة مسلسل رمضاني إلى جانب نجم سوري شهير

سقب

أخبار الشركات الملكية الأردنية وزين تطلقان خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة في مطار الملكة علياء الدولي بالتعاون مع شركة "ميرج"

خم

منوعات مؤثر بريطاني يوثّق زلزال الفلبين في "بث مباشر"- فيديو

القمح

أخبار محلية إعادة طرح عطاء لشراء كميات من القمح للمرة الثانية

للا

منوعات هم الجذور ونحن الأغصان.. تحية احترام لكبار السن في يومهم العالمي

وزارة المياه

أخبار محلية ضبط حفارة مياه مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

تطبيق سند

أخبار محلية نصف مليون مواطن معدل استخدام تطبيق "سند" أسبوعيا



 
 





الأكثر مشاهدة