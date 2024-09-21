طلبة المدارس الحكومية يلتحقون بمقاعدهم الدراسية تعويضا لأيام عطلة الانتخابات

وأكدت الوزارة أن نظام الحضور والغياب سيُطبّق على الطلبة خلال هذه الأيام التعويضية، وأنه لن يتم قبول أي أعذار لتغيب الطلبة.
-
أخبار متعلقة
-
نواب جدد يشتكون للرئيس الجديد: رفع الدخان والسيارت ضغطت جيوب المواطن
-
بدءا من الأحد.. الخريف يزور الأردن 89 يوما
-
كم بلغ كيلو الخيار والبندورة والبطاطا في السوق المركزي ؟
-
الوزراء في الرابع اليوم السبت.. وهذه تفاصيل الخلوة الحكومية
-
الملك يحذر من عواقب التصعيد الخطير في المنطقة
-
اغلاق معبر الكرامة بشكل كامل في كلا الاتجاهين
-
حريق في شارع الهاشمي بإربد
-
خلوة حكوميَّة غداً بعنوان: "رؤية التَّحديث الاقتصادي..ليتواصل الإنجاز"