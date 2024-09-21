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طلبة المدارس الحكومية يلتحقون بمقاعدهم الدراسية تعويضا لأيام عطلة الانتخابات

طلبة في احدى الصفوف الدراسية
طلبة في احدى الغرف الصفية
السبت، 21-09-2024 07:57 ص

الوكيل الإخباري-   التحق طلبة المدارس الحكومية في مدارسهم اليوم السبت، وذلك لتعويض أيام عطلة الانتخابات النيابية التي صادفت في 10 أيلول الجاري.

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وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرارها بتعويض أيام عطلة الانتخابات، وذلك بإضافة أيام دراسية للطلبة في المدارس الحكومية، حيث سيتم التعويض يومي السبت الموافقين 21 و28 من شهر أيلول الجاري.

 

وأوضحت الوزارة أن أيام العطلة التي تم تعويضها تشمل أيام الاثنين والأربعاء، الموافقين 9 و11 من الشهر الجاري، حيث تم تعطيل الدراسة نظرا لاستخدام عدد كبير من المدارس كمراكز للاقتراع والفرز خلال الانتخابات النيابية.


وأكدت الوزارة أن نظام الحضور والغياب سيُطبّق على الطلبة خلال هذه الأيام التعويضية، وأنه لن يتم قبول أي أعذار لتغيب الطلبة.

 
gnews

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