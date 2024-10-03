 
الخميس 2024-10-03 03:31 م
 

طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى الأردن لليومين المقبلين

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 03-10-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الخميس إلغاء كل الرحلات من العراق وإيران والأردن وإليها غدا وبعد غد (الرابع والخامس من أكتوبر تشرين الأول) وأرجعت ذلك إلى التوتر في المنطقة.

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وقالت الشركة التي يعدّ أسطولها من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في بيان "تلغي طيران الإمارات كل الرحلات الجوية من العراق (البصرة وبغداد) وإيران (طهران) والأردن (عمان) وإليها يومي 4 و5 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الاضطرابات الإقليمية".

 
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