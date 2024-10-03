طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى الأردن لليومين المقبلين

وقالت الشركة التي يعدّ أسطولها من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في بيان "تلغي طيران الإمارات كل الرحلات الجوية من العراق (البصرة وبغداد) وإيران (طهران) والأردن (عمان) وإليها يومي 4 و5 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الاضطرابات الإقليمية".
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