طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى الأردن لليومين المقبلين

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الخميس إلغاء كل الرحلات من العراق وإيران والأردن وإليها غدا وبعد غد (الرابع والخامس من أكتوبر تشرين الأول) وأرجعت ذلك إلى التوتر في المنطقة.

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