عبور 85 شاحنة مساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عبور القافلة رقم 191 إلى قطاع غزة، محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

