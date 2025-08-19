الثلاثاء 2025-08-19 10:11 ص
 

عبور 85 شاحنة مساعدات إلى غزة

شاحنات تحمل مساعدات
شاحنات تحمل مساعدات
 
الثلاثاء، 19-08-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عبور القافلة رقم 191 إلى قطاع غزة، محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتُعد هذه القافلة التي تضم 85 شاحنة امتداداً للجسر الإغاثي الأردني المستمر منذ بداية الأزمة، في إطار الجهود الوطنية والدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في القطاع.

 
 
