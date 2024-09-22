عطاء لشراء كميات من الشعير

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، لافتة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 25-9-2024.
ويشترط للاشتراك في العطاء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة مصدقة عن السجل التجاري قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
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