عطاء لشراء كميات من الشعير

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100-120 ألف طن شعير.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، لافتة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 25-9-2024.