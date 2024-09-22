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عطاء لشراء كميات من الشعير

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 22-09-2024 05:13 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100-120 ألف طن شعير.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، لافتة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 25-9-2024.


ويشترط للاشتراك في العطاء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة مصدقة عن السجل التجاري قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
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