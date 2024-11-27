 
الأربعاء 2024-11-27 12:19 م
 

عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح

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أرشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 11:04 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة.


ولفتت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 3-12-2024.


واشترطت الوزارة احضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
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