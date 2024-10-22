 
الثلاثاء 2024-10-22 02:08 م
 
 

علماءُ ومفكّرون يناقشون في الجامعة الأردنية تعزيز القيم في التّعليم الجامعيّ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الثلاثاء، 22-10-2024 02:00 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات إنّه يجب على الأمّة أن تكون قادرةً على إحداث التّغيير في حياة الناس كافّة، الأمر الّذي لا يتأتّى إلّا بالعلم، والإبداع، والابتكار؛ حتّى نغيّر الأشياء بعلمنا، وبحوثنا، واختراعاتنا.اضافة اعلان


وأكدّ عبيدات أنّ التّغيير القيميّ المنشود الّذي يسعى إليه لا يُدرك بالأماني، بل بالعمل، والتّفاني، والأخلاق، والقانون، والمؤسّسيّة؛ فلا بدّ من أن نثبت للعالم أنّنا لسنا أمّة الفوضى والبربريّة كما وصفنا بها، بل إنّنا أصحاب حضارة ورسالة عادلة؛ علّمت العالم عندما كان لا يعلم؛ وأضاءت دروبه بعد ما كانت غارقة بالظّلام.

وجاء ذلك أثناء انطلاق فعاليّات المؤتمر العلميّ الدّوليّ "موقع القيم في التّعليم الجامعيّ" الّذي عُقد اليوم، بتنظيم من الجامعة الأردنيّة، وبالتّعاون مع المنتدى العالميّ للوسطيّة، والمعهد العلميّ للفكر الإسلاميّ، بمشاركة نخبة من المفكّرين، والمتخصّصين، والباحثين من الدّول العربيّة والإسلاميّة المختلفة.

وأضاف عبيدات أنّ ما نراه اليوم من أثر مريع للتّكنولوجيا في حياة النّاس وأمن الأفراد يحتّم علينا أن نقف في مكان مناسب؛ لنحمي أطفالنا، وأحفادنا، ومن سيجيءُ بعدهم، لافتًا إلى أنّ المؤتمر يشكّل فرصة؛ لنؤثّر في الآخر، لا أن نتأثّر فقط بهذا العالم الّذي لم يعد قادرًا على أن يحميَ الضّعاف.

وشدّد عبيدات على ضرورة تعزيز قيم الوسطيّة الإسلاميّة، وأن تكون شعرا واضحا يستوعبه أصحابها، بامتلاكها أسباب الاستدامة، والقوّة، والتّأثير، ومحرّكات العمل؛ للنّهوض بهذه الأمّة.
 
gnews

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