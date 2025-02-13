فتح: الموقف الشجاع للملك يفشل مخططات تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف أن حركة فتح تؤكد أن هذا الموقف الشجاع يعكس الإرادة الحقيقية للشعوب العربية الحرة، ويعزز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ويفشل كل المخططات الرامية لتصفية قضيته العادلة.
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