فتح: الموقف الشجاع للملك يفشل مخططات تصفية القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- عبّرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عن بالغ تقديرها واحترامها للموقف الشجاع والثابت لجلالة الملك عبد الله الثاني، الرافض بشكل قاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، والذي أكده بكل وضوح في البيت الأبيض.

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