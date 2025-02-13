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فتح: الموقف الشجاع للملك يفشل مخططات تصفية القضية الفلسطينية

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبد الله الثاني
الخميس، 13-02-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري-   عبّرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عن بالغ تقديرها واحترامها للموقف الشجاع والثابت لجلالة الملك عبد الله الثاني، الرافض بشكل قاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، والذي أكده بكل وضوح في البيت الأبيض.

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وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن موقف جلالته يعبر عن التزام أصيل تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة، ويمثل امتدادًا للدور التاريخي للأردن الشقيق في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأضاف أن حركة فتح تؤكد أن هذا الموقف الشجاع يعكس الإرادة الحقيقية للشعوب العربية الحرة، ويعزز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ويفشل كل المخططات الرامية لتصفية قضيته العادلة.

 
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