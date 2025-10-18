السبت 2025-10-18 07:56 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء
تعبيرية
 
السبت، 18-10-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الأحد، عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9 صباحا ولغاية 4:30 عصرا ، سيشمل مناطق: غرب عبين، وعبين الشارع الرئيسي، ورأس منيف، وسامتا، والمكتبة العامة ومكتبة الطفل، ومركز صحي سامتا، ومركز صحي صخره، ومركز الأمومة والطفولة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

مديرية الامن العام

أخبار محلية الامن العام يحذر من نقل أخبار كاذبة متعلقة بهذه القضية تحت طائلة المساءلة القانونية

الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

أخبار محلية الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي

برعاية ولي العهد

أخبار محلية "الاقتصاد الرقمي" تنظم منتدى "Jordan–UK Tech Connect 2025" في لندن

خلال لقائه وفدًا من فريق "إحنا بخير التطوعي"

أخبار محلية العيسوي: الملك يحمل لواء التحديث والاستقرار



 
 





الأكثر مشاهدة