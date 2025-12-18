الخميس 2025-12-18 03:01 م

فيديو إنقاذ أم لابنها يتصدر ترند السعودية.. الحقيقة وراء المقطع

الخميس، 18-12-2025 12:21 م

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل في السعودية مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ بطولية لطفل كان يتدلى من نافذة منزل في الطابق الثالث، بينما تمسكت به والدته حتى وصول الدفاع المدني.

وبالتحقق، تبيّن أن الحادث حقيقي لكنه يعود إلى 29 يناير 2020، وليس حديثاً كما أُشيع. وأكدت حينها حسابات الدفاع المدني السعودي إنقاذ طفل يبلغ 6 سنوات في حي القدس باستخدام سيارة السلالم، دون تسجيل أي إصابات.


وأوضحت مصادر أن إعادة انتشار الفيديو جاءت بعد استخدام صور الحادث الأصلي لتوليد مقطع بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أعاد الواقعة للواجهة وكأنها حدثت مؤخراً.

 

 

