فيديو إنقاذ أم لابنها يتصدر ترند السعودية.. الحقيقة وراء المقطع

وبالتحقق، تبيّن أن الحادث حقيقي لكنه يعود إلى 29 يناير 2020، وليس حديثاً كما أُشيع. وأكدت حينها حسابات الدفاع المدني السعودي إنقاذ طفل يبلغ 6 سنوات في حي القدس باستخدام سيارة السلالم، دون تسجيل أي إصابات.
وأوضحت مصادر أن إعادة انتشار الفيديو جاءت بعد استخدام صور الحادث الأصلي لتوليد مقطع بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أعاد الواقعة للواجهة وكأنها حدثت مؤخراً.
اتصلت جاره لهم وابلغت الدفاع المدني ،
عند وصول فرق الدفاع المدني وجدوا ام الطفل داخل الغرفة ممسكه بالطفل حتى لا يقع ولم تستطع حتى الاتصال وطلب المساعده
قلب الأم جعلها تتمسك بطفلها ولم تفلته حتى وصول الدفاع المدني
الحمدلله على سلامته pic.twitter.com/2de2SDmYk7
