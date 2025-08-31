قرابة نصف مليون طالب وطالبة يبدأون دوامهم في المدارس الخاصة

وبحسب التقويم المدرسي المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرا للمدارس الخاصة، فإن العام الدراسي يبدأ اليوم وينتهي في 20 حزيران 2026، مبينا أن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الأول سيبلغ 95 يوما، والثاني 100 وبهذا يكون مجموع عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 195 يوما وفقا للمادة 40 من قانون وزارة التربية رقم 3 لسنة 1994.
وتنص المادة 40 على أنه "تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية بين 195 و200 يوم كحد أدنى للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع".
وحدد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة، موعد بدء الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية للصفين الـ11 و12 في 11 كانون الأول المقبل، وتستمر لغاية 31 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق في 1 شباط المقبل لطلبة المدارس الخاصة، في حين تبدأ العطلة الصيفية في 21 حزيران المقبل.
