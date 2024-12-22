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قروض للمتقاعدين العسكريين وفقا للشريعة الإسلامية

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الأحد، 22-12-2024 05:19 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، عن بدء استقبال طلبات تمويل القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الإقراضية) للمرحلة التاسعة، اعتبارا من بداية كانون الثاني المقبل.

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وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن خدمة تمويل المشاريع الصغيرة، تعد من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، حيث تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لهم من خلال تشجيعهم على العمل الحر وتطوير مشاريع إنتاجية تساهم في تعزيز استقلالهم الاقتصادي.


وأكد أن تلك القروض تقدم وفقا للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى لدعم المتقاعدين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.


ودعت المؤسسة إلى زيارة موقعها الإلكتروني لتقديم الطلبات والاطلاع على التفاصيل والشروط (موقع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء/ تمويل المشاريع الصغيرة) عبر الرابط: (www.esarsv.com).


وأوضحت أن تقديم طلب الاستفادة من تمويل المحفظة الإقراضية سيكون إلكترونيا ولمدة 21 يوما، اعتبارا من بداية كانون الثاني المقبل ولغاية الساعة الثالثة من مساء يوم 21 كانون الثاني المقبل، حيث لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

 
gnews

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