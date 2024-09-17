 
الثلاثاء 2024-09-17 10:03 ص
 
 

"قمر الشعير" يزين سماء المملكة اليوم الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-09-2024 07:15 ص

الوكيل الإخباري-   ينير قمر الحصادين سماء الأردن في حدث فلكي مميز لهذا العام، مساء الثلاثاء، ويظهر في أبهى حلة مكتملا في طور البدر العملاق، حيث يضيف هذا المشهد رونقا خاصا يجمع بين الجمال والفائدة العملية لعشاق الفلك والزراعة.

اضافة اعلان


ويتسم قمر الحصادين بشروقه المبكر وغروبه المتأخر مقارنة بأطوار البدر الأخرى خلال العام، مما يوفر ساعات إضافية من الإضاءة الطبيعية.


مدير الشؤون العلمية والتدريب في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في غرب آسيا الدكتور حنا صابات، أشار إلى أن قمر الحصادين، يعرف بمسميات أخرى، مثل (قمر الحصاد) و(قمر الشعير) و(قمر الذرة الكاملة)، وهو القمر البدر الأقرب زمنيا إلى موعد الاعتدال الخريفي، الذي يحدث ما بين 22 و23 من شهر أيلول في النصف الشمالي للكرة الأرضية، لذا يمكن أن يحدث قمر الحصادين في أي وقت خلال أسبوعين قبل أو بعد تاريخ الاعتدال الخريفي، وهو أقرب قمر بدر إلى موعد الاعتدال الخريفي.


صابات، الرئيس الأسبق للجمعية الفلكية الأردنية والعميد السابق لمعهد الفلك وعلوم الفضاء في جامعة آل البيت، أوضح أن قمر الحصادين لهذا العام سيظهر في سماء الأردن مساء الثلاثاء 17 أيلول.


وأشار إلى أنه في طور القمر البدر، يكون القمر مقابلا تماما للشمس، ومن منظور الراصد على الأرض، يشرق البدر لحظة غروب الشمس، ويبقى مضيئا طيلة الليل، ثم يغرب لحظة شروق الشمس في اليوم التالي.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي عيار 21 و18 .. هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

ارشيفية

أسواق ومال أسعار النفط تواصل صعودها وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية

أرشيفية

أخبار محلية "الضريبة" تعمم: 10 قروش فقط الزيادة على علبة السجائر

من المصدر

أخبار محلية الأردن يعبر عن تضامنه مع 5 دول

أرشيفية

عربي ودولي الأسد يبحث مع شويغو «ملفات أمنية»

تعبيرية

تكنولوجيا ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

لر

أخبار الشركات كريم إكسبرس "Careem Express" خدمة التوصيل الوحيدة عند الطلب للشركات في الأردن

تعبيرية

منوعات لماذا تنفجر بطارية السيارة؟



 


الأكثر مشاهدة





عاجل