لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة.
كما تناقش اللجنة المشتركة " القانونية والمرأة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وتجتمع اللجنة المالية، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، المتعلقة بوزارة الطاقة والشركات التابعة لها.
وتلتقي لجنة فلسطين مع أعضاء جمعية عون الثقافية الوطنية.
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