الثلاثاء 2025-12-16 02:24 م

فيديو.. لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها "سيول آسفي" بالمغرب

الثلاثاء، 16-12-2025 02:05 م

الوكيل الإخباري-  شهدت مدينة آسفي الساحلية بالمغرب أمطارًا غزيرة وفيضانات مفاجئة، وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إنقاذ امرأة كادت التيارات المائية أن تودي بحياتها.

وفي مشهد إنساني مؤثر، حاول عدد من المواطنين تهدئة المرأة وتشجيعها على التشبث بأسوار المدينة القديمة، ثم تمكنوا من مد حبل وسحبها إلى بر الأمان دون إصابات ظاهرة. وأكدت المرأة بعد إنقاذها أن السيول جرفت عدداً من أفراد عائلتها.

 

 

 

سكاي نيوز    

 
 


