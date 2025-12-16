فيديو.. لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها "سيول آسفي" بالمغرب

وفي مشهد إنساني مؤثر، حاول عدد من المواطنين تهدئة المرأة وتشجيعها على التشبث بأسوار المدينة القديمة، ثم تمكنوا من مد حبل وسحبها إلى بر الأمان دون إصابات ظاهرة. وأكدت المرأة بعد إنقاذها أن السيول جرفت عدداً من أفراد عائلتها.
