لجنة السلامة العامة تزيل 30 اعتداء على الأرصفة والشوارع في جرش

وقال خريسات إن اللجنة نفذت جولات صباحية ومسائية لإزالة الاعتداءات التي تعيق حركة المركبات والمشاة داخل الوسط التجاري، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات شملت وضع أسياج حديدية، ومعروضات تجارية، وبراميل على الأرصفة ومداخل المحال، مما تسبب في عرقلة اصطفاف المركبات.
وأضاف خريسات أن اللجنة احتجزت كميات من الألبان والمخللات وأرسلتها إلى مختبرات مؤسسة الغذاء والدواء لفحصها والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة.
