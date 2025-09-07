الأحد 2025-09-07 02:11 م
 

لجنة السلامة العامة تزيل 30 اعتداء على الأرصفة والشوارع في جرش

الأحد، 07-09-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري-   أزالت لجنة السلامة العامة، بالتعاون مع بلدية جرش الكبرى، أكثر من 30 اعتداءً على الأرصفة والشوارع الرئيسية داخل الوسط التجاري في مدينة جرش، وفق محافظ جرش مالك خريسات.

وقال خريسات  إن اللجنة نفذت جولات صباحية ومسائية لإزالة الاعتداءات التي تعيق حركة المركبات والمشاة داخل الوسط التجاري، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات شملت وضع أسياج حديدية، ومعروضات تجارية، وبراميل على الأرصفة ومداخل المحال، مما تسبب في عرقلة اصطفاف المركبات.


وأضاف خريسات أن اللجنة احتجزت كميات من الألبان والمخللات وأرسلتها إلى مختبرات مؤسسة الغذاء والدواء لفحصها والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة.

 
 
