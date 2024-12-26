 
الخميس 2024-12-26 01:54 م
 

للسيطرة على الكلاب الضالة .. اتفاقية تعاون بين الأمانة و جامعة العلوم والتكنولوجيا

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
الخميس، 26-12-2024 12:43 م
الوكيل الإخباري- وقعت أمانة عمان الكبرى وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون في مجالات السيطرة على الكلاب الضالة من خلال التدريب وتبادل الخبرات العلمية والعملية والبحثية.اضافة اعلان


وتهدف الاتفاقية، التي وقعها أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ورئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، الى التعاون المشترك في مجال التدريب  وتطوير الخبرات والدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالجوانب الجراحية والتشخيصية و البحثية، وتعزيز المهارات والوعي بمتطلبات الرعاية وحقوق الحيوان، ورفع كفاءة برامج السيطرة على الكلاب الضالة وتعزيز الحماية من الأمراض المشتركة المرتبطة بها.

وقال الشواربة أن أمانة عمان هي من المؤسسات السباقة والرائدة في إنشاء هذا المركز بطريقة علمية وصحية للتعامل مع الكلاب الضالة، انطلاقا من دورها الأساسي في المحافظة على البيئة الحيوية بكامل تفاصيلها.

واشار ان ان توقيع هذه الاتفاقية إنما هو توثيق للتعاون المثمر مع مختلف مؤسسات الدولة خاصة الجامعات بهدف الاستفادة من التطوير و التدريب، ومزج الخبرات العلمية و العملية وصولا إلى مستويات متقدمة في هذا المجال.

بدوره أشاد السالم بالجهود التي تبذلها الأمانة في مختلف مجالات العمل البلدي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمان و لمواطنيها.

 وأبدى استعداد الجامعة لتعزيز العمل المشترك والتعاون مع الأمانة  وتقديم الخبرات في كل مجالات العمل المشتركة. 

وتنص الاتفاقية على قيام على القيام بإجراء الجراحة البيطرية للكلاب الضالة التي تقوم الامانة بضبطها و نقلها الى مركز الرعاية والإيواء التابع لدائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان في منطقة الموقر وذلك من خلال إجراءات التدريب لطلبة كلية الطب البيطري و منتسبي الجامعة.

كما تنص على التزام الأمانة بتوفير المستلزمات والمواد الطبية اللازمة والدعم اللوجيستي الضروري بما يضمن سير ونجاح عمليات التدريب وتبادل الخبرات و إجراءات الجراحة البيطرية.

وتسعى الأمانة من خلال تعاونها مع جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى السيطرة على تزايد الكلاب الضالة و إجراء الجراحة البيطرية اللازمة لتعقيم هذه الكلاب ومتابعتها ميدانيا إضافة الى المساهمة بالتحكم بمرض السعار و بالأمراض المشتركة المرتبطة بانتشارها.
 
gnews

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