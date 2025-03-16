ليالي الزرقاء الرمضانية .. ألق الثقافة والفن يضيء مركز الملك عبد الله الثاني

الوكيل الإخباري- تواصلت مساء أمس السبت فعاليات برنامج "رمضانيات 2025" في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، في أجواء مفعمة بالبهجة والروحانية، وسط حضور لافت ضم مدير الثقافة محمد الزعبي، وكوكبة من الفنانين والكتاب، إلى جانب حشد من أهالي الزرقاء، الذين توافدوا للاستمتاع بليلة استثنائية تجمع بين الأصالة والإبداع.

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واكتست أروقة المركز بألوان الفرح، حيث شهدت الفعاليات كرنفالات للأطفال أضفت أجواء ساحرة، مصحوبة بفقرات الحكواتي والمسحراتي التي أعادت للأذهان تقاليد رمضان العريقة.



كما أتيحت الفرصة لعشاق الفنون للتعبير عن إبداعاتهم من خلال جلسات الرسم الحر والخط العربي، التي خطت بأناملهم لوحات تعبر عن عبق التراث وجمال الحروف.



ولم تقتصر الأمسية على الفنون البصرية، بل تردد صدى الأغاني الوطنية في أرجاء المركز، حيث ألهبت المشاعر وأيقظت الحس الوطني لدى الحضور.



كما تضمنت الفعاليات مسابقات ثقافية أضفت أجواء من الحماسة والتفاعل، في وقت استمرت فيه معارض الصناعات الثقافية والحرفية، التي جسدت براعة الحرفيين وأصالة الإرث الفني الأردني، إلى جانب عرض منشورات وزارة الثقافة، التي تروي تاريخ الإبداع في المملكة.