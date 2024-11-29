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ليلة تراثية تحيي الأغاني الشعبية في إربد

جانب من الليلة
جانب من الليلة التراثية
الجمعة، 29-11-2024 09:35 م

الوكيل الإخباري- أحيت ثلاث هيئات ثقافية في نادي الفنانين بإربد مساء أمس، ليلة تراثية مميزة، حيث تحدث الدكتور محمد غوانمة عن الأغاني الشعبية الشهيرة مثل "الدلعونا" و"الجفرا" و"ظريف الطول" و"الحنة".

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وأشار غوانمة إلى أهمية هذه الأغاني في نقل القيم الثقافية، وعرض أمثلة موسيقية لها، موضحًا أنه ساهم في توثيق التراث الشعبي من خلال نشأته ودراساته الأكاديمية.


ورافق غوانمة في هذه الأمسية فرقة دقات للفنون الأدائية بقيادة الفنان جوهر دغيمات، التي أبدعت في أداء العديد من الأغاني التراثية. كما تألقت الفنانة حنان فتح الله بأداء أغاني "الحنة" المرتبطة بالأعراس، تعبيرًا عن التراث الفني الأصيل.


بالإضافة إلى ذلك، شارك الفنان الفوتوغرافي محمد لافي هيلات بمعرضه "الجدات"، حيث عرض صورًا للجدات تعكس اللباس التراثي ووسائل الزينة التقليدية. وشارك الهيلات تجربته في التقاط هذه الصور، موضحًا كيفية استقبال الجدات له.


رئيس ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، الدكتور إبراهيم الطيار، رحب بالحضور وتحدث عن الأجواء العائلية في ليالي زمان وما تحمله من دفء وحنان.


وتزامنت هذه الأمسية مع تكريم المشاركين من قبل الهيئات الثقافية الثلاث، وهي ملتقى جدارا أم قيس الثقافي وملتقى شعلة اليرموك الثقافي وفرقة دقات، بحضور شخصيات ثقافية واجتماعية، ما يبرز أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والفني في المجتمع.

 
gnews

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