مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بيوم العلم

التي أقيمت هذا اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر نيسان لعام 2025، تأكيدًا على الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.
حيث تميزت المؤسسة بهذه المناسبة بتسيير رحلة خاصة بالقطار التاريخي، حيث تم تزيين القطار بالعلم الأردني، ليجوب مسارًا رمزيًا يعكس ارتباط المؤسسة بالإرث الوطني والتاريخي للمملكة.
وشهدت الرحلة مشاركة مجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من جمعية مركز الرجاء الدولية، وذلك بدعوة من مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، في بادرة إنسانية تهدف إلى دمج هذه الفئة الغالية في الاحتفالات الوطنية وتعزيز روح الانتماء لديهم.
وأكد مدير عام المؤسسة، الدكتور زاهي خليل ، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها المؤسسة، وحرصها الدائم على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية، وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية.
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