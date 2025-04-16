الأربعاء 2025-04-16 12:22 م
 

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بيوم العلم

من احتفال الخط الحديدي الحجازي الأردني بيوم العلم
من احتفال الخط الحديدي الحجازي الأردني بيوم العلم
 
الأربعاء، 16-04-2025 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   شاركت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، إلى جانب كافة موظفيها، في احتفالية يوم العلم والذي يعتبر هويتنا الوطنية والتاريخية اضافة اعلان


 التي أقيمت هذا اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر نيسان لعام 2025، تأكيدًا على الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

حيث تميزت المؤسسة بهذه المناسبة بتسيير رحلة خاصة بالقطار التاريخي، حيث تم تزيين القطار بالعلم الأردني، ليجوب مسارًا رمزيًا يعكس ارتباط المؤسسة بالإرث الوطني والتاريخي للمملكة.

وشهدت الرحلة مشاركة مجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من جمعية مركز الرجاء الدولية، وذلك بدعوة من مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، في بادرة إنسانية تهدف إلى دمج هذه الفئة الغالية في الاحتفالات الوطنية وتعزيز روح الانتماء لديهم.

وأكد مدير عام المؤسسة، الدكتور زاهي خليل ، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها المؤسسة، وحرصها الدائم على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية، وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية.
 
gnews

أحدث الأخبار

محكمة أمن الدولة

خاص بالوكيل رئيس محكمة أمن دولة سابق يكشف عقوبات الضالعين بالمخطط الإرهابي

الرئيس اللبناني جوزاف عون

أخبار محلية عون يهاتف الملك ويُبدي استعداد بلاده للتنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب

ت

أخبار محلية ولي العهد يهنئ بيوم العلم

ب

مناسبات العقيد الطبيب راكان اللوزي يرزق بهاشم وطلال

بغه

أخبار الشركات “الوصل” تكتب فصلاً جديدًا في مستقبل التنقل الذكي وتُطلق جيلي EX5 المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن

من احتفال الخط الحديدي الحجازي الأردني بيوم العلم

أخبار محلية مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بيوم العلم

تعبيرية

أخبار محلية الأردنيون يحتفلون بيوم العلم

المركز الوطني لحقوق الإنسان

أخبار محلية "الوطني لحقوق الإنسان" يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية



 
 





الأكثر مشاهدة