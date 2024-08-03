مؤسسة ولي العهد تطلق منصة إلكترونية لإرسال التهاني لولي العهد

وتتيح المنصة الإلكترونية للمهنئين كتابة الرسائل، إضافة إلى إمكانية مشاركة منشورات المهنّئين على وسائل التواصل الاجتماعي.
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