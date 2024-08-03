 
الأحد 2024-08-04 12:31 ص
 
 

مؤسسة ولي العهد تطلق منصة إلكترونية لإرسال التهاني لولي العهد

واجهة المنصة
واجهة المنصة




 

السبت، 03-08-2024 09:55 م

 الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة ولي العهد السبت، منصّة إلكترونية تحمل اسم "نبارك للحسين" مخصصة لإرسال التهاني والتبريكات لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، بمناسبة قدوم المولودة الجديدة الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني.


وتتيح المنصة الإلكترونية للمهنئين كتابة الرسائل، إضافة إلى إمكانية مشاركة منشورات المهنّئين على وسائل التواصل الاجتماعي.

gnews

أحدث الأخبار

من الفعاليات

أخبار محلية مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

جانب من الأمسية

أخبار محلية أمسية شعرية غنائية تستحضر العلاقة بين الأردن وفلسطين ضمن فعاليات "جرش"

ضرب سفينة في البحر الأحمر

عربي ودولي اندلاع حريق بسفينة شرق عدن جراء ضربها بمقذوف

جانب من اللقاء

أخبار محلية الخريشة يدعو المواطنين لانتخاب مرشحيهم على أسس برامجية سياسية

نتنياهو

فلسطين مصدر أمني إسرائيلي: نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن الأسرى

الأجواء الأردنية لا تزال تعمل كالمعتاد

أخبار محلية هيئة الطيران المدني: الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي

وزارة الخارجية

أخبار محلية الخارجية تطالب الأردنيين في لبنان بالمغادرة بأقرب وقت

جانب من الفعاليات

أخبار محلية كلنا الأردن في الزرقاء تنفذ برامج تدريبية خدمة للشباب





 


 



الأكثر مشاهدة