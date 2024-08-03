مؤسسة ولي العهد تطلق منصة إلكترونية لإرسال التهاني لولي العهد

الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة ولي العهد السبت، منصّة إلكترونية تحمل اسم "نبارك للحسين" مخصصة لإرسال التهاني والتبريكات لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، بمناسبة قدوم المولودة الجديدة الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني.



وتتيح المنصة الإلكترونية للمهنئين كتابة الرسائل، إضافة إلى إمكانية مشاركة منشورات المهنّئين على وسائل التواصل الاجتماعي.