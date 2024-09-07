مجلس محافظة الطفيلة يدعم جمعية مرضى السرطان

وأضاف خلال لقائه رئيس جمعية نبض الحياة لرعاية مرضى السرطان عبدالله الضمور وأعضاء الجمعية، اليوم السبت، أن المجلس سيدعم الجمعية من خلال تأمين مقرا لها في الطفيلة، ودعم البرامج التثقيفية والوقائية وحملات التوعية التي تنفذها.
وأشار الحوامدة إلى إمكانية دراسة توفير حافلة لنقل مرضى السرطان إلى المراكز المتخصصة في عمان، مع توفير شقة في عمان لمراجعي المستشفيات من مرضى السرطان من أبناء الطفيلة تخفيفا عليهم من عناء السفر والتنقل.
في حين قدم عضو المجلس يحيى الفريجات مبنى للجمعية وسط مدينة الطفيلة مجانا لمدة عامين.
من جانبه، عرض الضمور خلال اللقاء أهداف الجمعية التي تقوم بتفقد وتلمس احتياجات مرضى السرطان في محافظات الجنوب، وزيارتهم بشكل دوري لتحقيق الأهداف المنشودة من إقامة الجمعية.
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