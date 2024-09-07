مجلس محافظة الطفيلة يدعم جمعية مرضى السرطان

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة أحمد الحوامدة سعي المجلس للتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخيرية والتنموية، ودعم برامجها الرامية إلى تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها الجمعيات الخيرية والجمعيات المعنية برعاية الأيتام والمرضى.

وأضاف خلال لقائه رئيس جمعية نبض الحياة لرعاية مرضى السرطان عبدالله الضمور وأعضاء الجمعية، اليوم السبت، أن المجلس سيدعم الجمعية من خلال تأمين مقرا لها في الطفيلة، ودعم البرامج التثقيفية والوقائية وحملات التوعية التي تنفذها.

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وأشار الحوامدة إلى إمكانية دراسة توفير حافلة لنقل مرضى السرطان إلى المراكز المتخصصة في عمان، مع توفير شقة في عمان لمراجعي المستشفيات من مرضى السرطان من أبناء الطفيلة تخفيفا عليهم من عناء السفر والتنقل.



في حين قدم عضو المجلس يحيى الفريجات مبنى للجمعية وسط مدينة الطفيلة مجانا لمدة عامين.