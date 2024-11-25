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محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن

الطفيلة
الطفيلة
الإثنين، 25-11-2024 03:45 م

الوكيل الإخباري-   أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أهمية الدور الإعلامي في إبراز الوجه الحضاري الأردني وتعظيم المنجزات التي تحققت في عهد الهاشميين، وتسليط الضوء على الواقع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ومجالات الحياة المجتمعية كافة.

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وقال الزيود خلال لقاء مع أعضاء في نقابة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الرسمية والقنوات المحلية والصحف والمواقع الإلكترونية في الطفيلة، اليوم الاثنين، إن للإعلام دورا بارزا في نقل الخبر الموضوعي الذي يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في توعية وتثقيف المجتمع حيال القضايا المختلفة، ونقل هموم المواطنين وتلمس القضايا المجتمعية، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.


و أكد أن الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن باعتباره أحد الأذرع المهمة في التنمية والرقابة وكشف مواضع التقصير في تقديم الخدمات العامة، لافتا إلى ضرورة التواصل بين الإعلام والجهات المعنية للحصول على المعلومة الدقيقة ونشر ما يخدم الصالح العام والابتعاد عن الإثارة والإشاعات والمعلومات المغلوطة خاصة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، كون المهنية والمسؤولية الأساس في العمل الصحفي.

 
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