محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أهمية الدور الإعلامي في إبراز الوجه الحضاري الأردني وتعظيم المنجزات التي تحققت في عهد الهاشميين، وتسليط الضوء على الواقع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ومجالات الحياة المجتمعية كافة.

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وقال الزيود خلال لقاء مع أعضاء في نقابة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الرسمية والقنوات المحلية والصحف والمواقع الإلكترونية في الطفيلة، اليوم الاثنين، إن للإعلام دورا بارزا في نقل الخبر الموضوعي الذي يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في توعية وتثقيف المجتمع حيال القضايا المختلفة، ونقل هموم المواطنين وتلمس القضايا المجتمعية، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.