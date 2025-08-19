محافظ الطفيلة يطّلع على برامج وخدمات مؤسسة إعمار بصيرا

05:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742921 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحث محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي خلال لقاء اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس مؤسسة إعمار بصيرا الدكتور صالح أبو همام، أبرز خطط المؤسسة المستقبلية والاحتياجات التنموية في مختلف القطاعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي في لواء بصيرا. اضافة اعلان





واطّلع الماضي خلال اللقاء الذي حضره متصرف لواء بصيرا الدكتور علي الزيدان، ومدير شرطة الطفيلة العميد الدكتور خليل وريكات، وعدد من أعضاء مجلس المؤسسة، على الخدمات والمشروعات التي تقدمها المؤسسة، مؤكداً على دور المؤسسة التنموي كمؤسسة تطوعية ذات خدمات اجتماعية وثقافية مساندة لجهود المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني في بصيرا وبلداتها.



ولفت إلى دور المؤسسة التنموي باعتبارها رافعة تنموية ورديفة لمؤسسات العمل الخدمي في بصيرا، مشيداً بمنجزاتها في مختلف المجالات ومساهمتها في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين في بصيرا والقادسية.



بدوره، أكد أبو همام أن المؤسسة تعمل وفق منهجية عمل أسهمت في تقديم حزمة من الخدمات والمساهمات التطوعية والمالية، في مجال دعم المدارس، وتنشيط الحركة السياحية، ومساعدة المواطنين في اللواء، فضلاً عن تحقيق غايات الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي للواء بصيرا، ودورها في عملية التنمية مع السعي لتوفير مرافق عامة للمواطنين بالتعاون مع بلدية بصيرا والمؤسسات العاملة في اللواء، في حين تمكّنت المؤسسة من إقامة مبنى لها مجهز بمختلف المرافق بكلفة 125 ألف دينار ضمن مساحة تبلغ 546 متراً مربعاً.



ولفت إلى أن المؤسسة تسعى، وبالتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة، للنهوض بالمستويات الخدمية والتنموية والاجتماعية في لواء بصيرا عبر تشاركية وخطط وبرامج موجهة لتحسين واقع اللواء من مختلف النواحي، في حين ساهمت المؤسسة في إقامة غرفة خاصة لمرضى السكري في مركز صحي بصيرا الشامل.



وأكد أهمية توحيد الجهود وتكاتفها وتنظيمها وتوجيه الطاقات لجهة تنمية وتطوير مختلف القطاعات التنموية في اللواء، الذي يحتضن مقومات سياحية وخامات معدنية وغابات طبيعية من ضمنها محمية ضانا للمحيط الحيوي وصناعة الإسمنت وغيره من الخامات، فضلاً عن وجود الإمكانات الاستثمارية المتنوعة.