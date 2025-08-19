محافظ الكرك يؤكد أهمية العمل التطوعي لتعزيز التماسك المجتمعي

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الكرك، قبلان الشريف، اليوم الثلاثاء، أهمية العمل التطوعي كأداة فاعلة في دعم الجهود المجتمعية وتعزيز التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى دوره في ترسيخ ثقافة العطاء والتميز، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاستمرار في الإبداع ضمن هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته مديرية شباب الكرك بالتعاون مع كلية الكرك الجامعية – جامعة البلقاء التطبيقية، للتعريف بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي.