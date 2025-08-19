الثلاثاء 2025-08-19 05:37 م
 

محافظ الكرك يؤكد أهمية العمل التطوعي لتعزيز التماسك المجتمعي

الكرك
الكرك
 
الثلاثاء، 19-08-2025 04:15 م

الوكيل الإخباري-   أكد محافظ الكرك، قبلان الشريف، اليوم الثلاثاء، أهمية العمل التطوعي كأداة فاعلة في دعم الجهود المجتمعية وتعزيز التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى دوره في ترسيخ ثقافة العطاء والتميز، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاستمرار في الإبداع ضمن هذا المجال الحيوي.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء نظمته مديرية شباب الكرك بالتعاون مع كلية الكرك الجامعية – جامعة البلقاء التطبيقية، للتعريف بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي.


وأشار الشريف، إلى أن محافظة الكرك تزخر بمبادرات نوعية أثبتت قدرتها على إحداث أثر إيجابي ملموس، مؤكدا أهمية العمل التطوعي في تفعيل مبدأ التشاركية بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة.
من جانبه، تحدث عميد الكلية، الدكتور هارون الطراونة، عن ضرورة توثيق المبادرات الشبابية، داعيا طلبة الكلية إلى المشاركة في الجائزة، لما لها من أثر في دعم التنمية المستدامة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اشتباكات عنيفة في الفاشر غرب السودان بين الحركة الشعبية والدعم السريع

عربي ودولي اشتباكات عنيفة في الفاشر غرب السودان بين الحركة الشعبية والدعم السريع

ن

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ا

أخبار محلية خبراء: خدمة العلم مدرسة تصنع الرجال وتعيد بناء الذات

محافظ الطفيلة يطّلع على برامج وخدمات مؤسسة إعمار بصيرا

أخبار محلية محافظ الطفيلة يطّلع على برامج وخدمات مؤسسة إعمار بصيرا

الب

اقتصاد محلي صناعة الأردن: تزايد حجم المستوردات من الأثاث يؤثر على نمو الصناعات الوطنية بالقطاع

اتفاقية تعاون بين "الإدارة العامة" و"الحسين للسرطان" لتعزيز التدريب وبناء القدرات

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الإدارة العامة" و"الحسين للسرطان" لتعزيز التدريب وبناء القدرات

ا

أخبار محلية الإعلان عن فعاليات مهرجان الفحيص للعام الحالي

ا

أخبار محلية اعتماد تعليمات جديدة لقبول عضوية نقابة الصحفيين



 
 





الأكثر مشاهدة