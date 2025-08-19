جاء ذلك خلال لقاء نظمته مديرية شباب الكرك بالتعاون مع كلية الكرك الجامعية – جامعة البلقاء التطبيقية، للتعريف بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي.
وأشار الشريف، إلى أن محافظة الكرك تزخر بمبادرات نوعية أثبتت قدرتها على إحداث أثر إيجابي ملموس، مؤكدا أهمية العمل التطوعي في تفعيل مبدأ التشاركية بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة.
من جانبه، تحدث عميد الكلية، الدكتور هارون الطراونة، عن ضرورة توثيق المبادرات الشبابية، داعيا طلبة الكلية إلى المشاركة في الجائزة، لما لها من أثر في دعم التنمية المستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
خبراء: خدمة العلم مدرسة تصنع الرجال وتعيد بناء الذات
-
محافظ الطفيلة يطّلع على برامج وخدمات مؤسسة إعمار بصيرا
-
اتفاقية تعاون بين "الإدارة العامة" و"الحسين للسرطان" لتعزيز التدريب وبناء القدرات
-
الإعلان عن فعاليات مهرجان الفحيص للعام الحالي
-
اعتماد تعليمات جديدة لقبول عضوية نقابة الصحفيين
-
اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام
-
محافظ الكرك يؤكد أهمية العمل التطوعي لتعزيز التماسك المجتمعي
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما خيريا في الرمثا